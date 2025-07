Leoni Inter il Parma alza il muro | via solo a questa cifra Marotta scoraggiato

Leoni Inter, il giovane talento del Parma, sta facendo parlare di sé nel calciomercato estivo. Con il suo talento e le sue potenzialità, ha catturato l’attenzione di grandi club come Inter, Milan e Juventus. Ma qual è la cifra magica che può convincere il Parma a lasciarlo andare? Marotta sembra scoraggiato, ma il futuro di Giovanni Leoni resta incerto: si prospetta una trattativa infuocata e ricca di colpi di scena.

Leoni Inter, le ultime sul futuro del difensore centrale del Parma nel mirino del club nerazzurro per il calciomercato estivo. Giovanni Leoni, giovane difensore in forza al Parma, è finito nel mirino di alcune delle big di Serie A, tra cui Inter, Milan e Juventus. Il talento del classe 2003 ha attirato l’attenzione di vari club, che lo vedono come un prospetto interessante per il futuro della loro difesa. Tuttavia, nonostante l’interesse, la situazione sembra essere ancora nelle fasi iniziali, con il Parma che, almeno per il momento, non ha ricevuto proposte ufficiali. Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta di Parma, le voci che vorrebbero Leoni conteso da Inter e Milan sono ancora lontane dalla concretizzazione. 🔗 Leggi su Internews24.com