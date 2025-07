Il fidanzato di Aurora Maniscalco indagato la decisione dei pm di Palermo sulla hostess morta a Vienna dopo la caduta dal terzo piano

La tragica vicenda di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana deceduta a Vienna, è al centro di un’inchiesta che si fa sempre più complessa. La procura di Palermo ha notificato un avviso di garanzia al suo fidanzato, per istigazione al suicidio, aprendo nuovi scenari su una tragedia che ha sconvolto tutti. La verità sta emergendo lentamente, e il futuro delle indagini promette di chiarire ogni dettaglio di questa dolorosa storia.

La procura di Palermo ha notificato un avviso di garanzia per istigazione al suicidio al fidanzato di Aurora Maniscalco, la giovane hostess palermitana di 24 anni morta a Vienna dopo essere precipitata dal terzo piano dell’appartamento in cui viveva con il fidanzato lo scorso 25 giugno 2025. L’inchiesta ora assume nuove contorni. La salma della 24enne, che ha lottato per giorni in un ospedale austriaco prima di spegnersi, è attesa per domani pomeriggio a Palermo. La procura del capoluogo siciliano ha aperto un fascicolo d’indagine e disposto il sequestro della salma, accogliendo l’esposto presentato dall’avvocato Alberto Raffadale, legale della famiglia della ragazza. 🔗 Leggi su Open.online