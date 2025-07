Szczesny Barcellona | La storia non è finita Così i blaugrana annunciano il rinnovo del portiere polacco Tutti i dettagli del nuovo legame tra l’ex Juve e il club catalano

Il mondo del calcio è in fermento: Wojciech Szczesny rinnova con il Barcellona, segnando un capitolo entusiasmante nella sua carriera. Dopo aver lasciato la Juventus, l'ex portiere bianconero ha deciso di proseguire la propria avventura con i blaugrana, rafforzando il legame tra talento e passione. Ma quali sono i dettagli di questo nuovo accordo? Scopriamoli insieme e analizziamo cosa riserva il futuro per Szczesny nel cuore del Camp Nou.

Szczesny Barcellona, il club catalano ha annunciato il rinnovo ufficiale del polacco: tutti i dettagli del prolungamento dell’ex Juve. Wojciech Szczesny ha deciso di continuare la sua avventura con il Barcellona, dove ha trovato una nuova dimensione dopo il suo addio alla Juventus al termine della stagione 20232024. Dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, il portiere polacco è stato convinto dal club catalano a tornare in campo, e il suo rinnovo è stato finalmente ufficializzato. Come confermato dal club blaugrana, Szczesny ha firmato un contratto che lo lega al Barcellona per altre due stagioni, fino al 2027. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com