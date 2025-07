CONSIGLIO Fondi per lo Stadio | sì unanime tregua tra gruppi

Il Consiglio comunale di oggi ha sancito all’unanimità la variazione di bilancio, assicurando i fondi necessari per l’adeguamento dello Stadio Partenio Lombardi e preparandoci a un’importante stagione di Serie B. Ma l’evento più atteso è l’appuntamento del 17 luglio, momento cruciale che potrebbe cambiare le sorti di questa grande opera. La città si prepara ad affrontare questa sfida decisiva, con uno sguardo rivolto al futuro.

Tempo di lettura: 2 minuti Un Consiglio comunale che, oltre ad incassare il via libera all’unanimità per la variazione di bilancio necessaria per mettere a riparo i quasi 2 milioni di euro garantiti dalla Regione Campania per i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio Lombardi in vista dell’inizio della stagione di Serie B, serve soprattutto per scrutare le dinamiche in vista dell’appuntamento d ecisivo del prossimo 17 luglio, quello che deciderà il futuro dell’amministrazione comunale targata Laura Nargi. Al netto di qualche assenza, alcune giustificate, come quelle di Rino Genovese, Gerardo Rocchetta, Pasquale Nazzaro, Nicole Mazzeo, Elia De Simone, Luca Cipriano e Antonio Bellizzi, il dato politico indicativo sono i 25 voti favorevoli, tutti i presenti in pratica, all’atto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - CONSIGLIO/ Fondi per lo Stadio: sì unanime, tregua tra gruppi

