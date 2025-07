Pulp Podcast chiude i battenti l’ultima puntata del podcast di Fedez e la gaffe da dire all’avvocato | Nell’altro facevo tutto io – Il video

Pulp Podcast, il celebre show di Fedez e Mr. Marra, ha infiammato il web con un finale che sembra segnare la fine. Tuttavia, dietro a titoli drammatici e copertine malinconiche si nasconde una sorpresa: tutto fa parte di una strategia, un inganno creativo. La verità dietro l’ultima puntata rivela come questi due protagonisti abbiano saputo giocare con le aspettative del pubblico, mantenendo vivo l’interesse e la curiosità .

Il nuovo podcast di Fedez e Mr. Marra chiude dopo solo una stagione? No. Ma questo è quello che hanno voluto far credere i due presentatori nell’ultimo video caricato sul canale di Pulp Podcast. Oltre ad un titolo apparentemente inequivocabile “Pulp Podcast chiude i battenti”, il rapper e la sua spalla hanno scelto una copertina in cui si mostrano in pose tristi e disperate. Ma è tutto un bluff, in realtĂ nell’ultima puntata della prima stagione del podcast, Federico Lucia e Davide Marra hanno semplicemente tirato le somme di questo primo anno, specificando che la pausa riguarderĂ solo i mesi di luglio e agosto. 🔗 Leggi su Open.online