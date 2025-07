Milano arriva l’imam per i giovani detenuti del Beccaria | Hanno bisogno di una guida che sappia riconoscere le loro radici – L’intervista

Milano si prepara a un importante momento di rinascita e ascolto, grazie all’arrivo di un nuovo imam dedicato ai giovani detenuti del Beccaria. Abdullah Tchina, figura di riferimento nella comunità di Sesto San Giovanni, porterà con sé un messaggio di speranza e comprensione, affiancando don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi nel percorso di guida spirituale. Un'iniziativa che promette di fare la differenza, perché ogni giovane merita di sentirsi ascoltato e accompagnato.

«I giovani detenuti cercano molto spesso qualcuno che li ascolti, che risponda alle loro domande e che li accompagni». A dirlo a Open è Abdullah Tchina, imam già attivo nella comunità di Sesto San Giovanni, che a partire dalla prossima settimana affiancherà don Claudio Burgio e don Gino Rigoldi all’interno dell’Istituto Penale per Minorenni (IPM) “Cesare Beccaria” di Milano nel percorso di assistenza spirituale e morale rivolto ai ragazzi detenuti di fede musulmana. «Una guida – prosegue – che sappia riconoscere le loro radici, ma anche comprendere il contesto da cui provengono». All’interno del carcere milanese, uno dei più sovraffollati d’Italia con un tasso di occupazione del 150%, alla fine del 2024 si contavano 66 ragazzi, a fronte di una capienza di circa 45 posti. 🔗 Leggi su Open.online

