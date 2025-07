Andrea Cavallari in fuga con la fidanzata anche lei è sparita | come ha fatto a scappare il 26enne condannato per la strage di Corinaldo

Andrea Cavallari, condannato per la drammatica strage di Corinaldo, è improvvisamente scomparso durante un permesso carcerario. Ora, si parla di una fuga insieme alla sua fidanzata, che lo scorso giovedì ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver partecipato a una cerimonia di laurea. Un mistero che sconvolge Bologna e Ancona, mentre indagini serrate cercano di fare luce su questa intricata vicenda. Cavallari è...

Andrea Cavallari sarebbe in fuga con la sua fidanzata, dopo che il 26enne condannato per la strage di Corinaldo è sparito durante un permesso dal carcere lo scorso 3 luglio. La ragazza era con lui alla cerimonia di laurea all’università di Bologna. Dallo scorso giovedì, anche lei come Cavallari ha fatto perdere le sue tracce. Sul caso indaga la procura di Bologna assieme a quella di Ancona, competente per l’esecuzione della pena. Cavallari è indagato per evasione e le indagini sono eseguite dalla polizia penitenziaria. Com’è stata possibile l’evasione di Cavallari. Cavallari e la sua fidanzata erano rimasti da soli, subito dopo la conclusione della cerimonia per la laurea in Scienza giuridiche. 🔗 Leggi su Open.online

Strage di Corinaldo, Andrea Cavallari esce dal carcere per discutere la tesi e sparisce con la fidanzata - Andrea Cavallari, coinvolto nella tragedia di Corinaldo che ha costato la vita a sei persone, aveva ottenuto un permesso per discutere la tesi di laurea.

