Calciomercato Milan Camarda in prestito al Lecce | il comunicato e i dettagli

Il calciomercato si infiamma: l’U.S. Lecce ha ufficializzato l’acquisto in prestito di Francesco Camarda dall’A.C. Milan, con diritto di opzione e controopzione. Un’operazione che promette scintille e rafforza il reparto offensivo dei salentini. La trattativa si è conclusa positivamente, aprendo nuove prospettive per il giovane talento. Resta da scoprire come Camarda si integrerà nel nuovo contesto e quale impatto avrà sulla stagione.

L'U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, Francesco Camarda dall'A.C. Milan.

