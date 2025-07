Vincoli di permanenza docenti neoassunti | le novità e cosa c’è da sapere Guida

Se sei un docente neoassunto o in procinto di esserlo, conoscere i vincoli di permanenza è fondamentale per pianificare il tuo percorso professionale. La normativa attuale impone un blocco di tre anni nella scuola di assunzione, esteso a quattro per i vincitori di concorso non ancora abilitati. Scopri tutte le novità, i dettagli e cosa c’è da sapere in questa guida completa. Restate con noi per un approfondimento essenziale!

Tutte le novità sui vincoli di permanenza per i docenti neoimmessi in ruolo. La normativa attuale prevede un blocco di tre anni nella scuola di assunzione, che si estende a quattro per i vincitori di concorso non ancora in possesso dell’abilitazione all’insegnamento. La regola generale sui vincoli triennali La normativa sulla mobilità dei docenti stabilisce . Vincoli di permanenza docenti neoassunti: le novità e cosa c’è da sapere Guida . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

In questa notizia si parla di: vincoli - docenti - permanenza - novità

Assegnazioni provvisorie docenti 2025/26: requisiti, vincoli, deroghe e speranze, in attesa del nuovo Contratto - Le assegnazioni provvisorie dei docenti per l'anno scolastico 2025/26 sono un tema di grande attualità, con requisiti, vincoli e deroghe ancora da definire in attesa del nuovo contratto.

Assegnazioni provvisorie docenti neoassunti 25/26: domanda provinciale senza deroghe. Anno utile per superamento vincolo Vai su X

Mobilità 2025, vincolo quinquennale docenti sostegno: NOVITÀ per il conteggio; Mobilità docenti neoassunti, le novità sul calcolo del vincolo triennale; Mobilità 2025/2026, tra i vincoli c'è quello triennale per i docenti che ottengono trasferimento su una delle preferenze puntuali espresse.