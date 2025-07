Lookman nel mirino dell’Atletico Madrid | l' Atalanta fa il prezzo e pensa all’alternativa

Le luci di Madrid tornano a brillare su Ademola Lookman, il talento che ha incantato Bergamo con 20 gol stagionali. Con l’Atalanta che valuta attentamente la richiesta dei Colchoneros, il prezzo e le alternative sono sul tavolo. La sfida tra ambizioni europee e strategia di mercato si fa incandescente: il futuro di Lookman è ancora tutto da scrivere, ma le mosse non si fanno attendere.

Bergamo, 7 luglio 2025 – Le sirene dell’ Atletico Madrid tornano a cantare per un gioiello dell’Atalanta. I Colchoneros di Diego Simeone, che nell’ultimo mese hanno acquistato dalla Dea prima il portiere Juan Musso per 4 milioni poi il laterale Matteo Ruggeri per 18 milioni più 3 di bonus, ora puntano ad Ademola Lookman, reduce da una stagione da 20 gol a Bergamo, di questi 5 in Champions. Atalanta: nessuna fretta di vendere Lookman e Ederson, Napoli e Juventus interessate La valutazione del pallone d’oro africano è di 50 milioni, meno dei 60 di Ederson e Retegui trattandosi di un giocatore che a ottobre compie 28 anni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net