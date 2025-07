Viviana Baldassini morta sotto un albero polemica sulla passeggiata | In caso di pioggia non sarà annullata

Una tragedia scuote Robecchetto con Induno: Viviana Baldassini, 63 anni, ha perso la vita sotto un albero durante una passeggiata organizzata dalla Pro Loco, nonostante l’allerta arancione. La decisione di proseguire l’evento in condizioni così estreme ha sollevato numerose polemiche, mettendo in discussione la sicurezza delle iniziative all’aperto in caso di maltempo. La comunità si interroga: come tutelare davvero i partecipanti? Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda drammatica.

È polemica sulla passeggiata nella natura organizzata ieri dalla Pro Loco di Robecchetto con Induno (Milano), in cui ha perso la vita una donna di 63 anni. L'evento era stato confermato nonostante l'allerta arancione e il rischio fenomeni meteo estremi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

