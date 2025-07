Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene | Non voglio morire sul set

L'80enne non reciterà più, ma continuerà a produrre film e trascorrerà più tempo con la moglie Catherine Zeta-Jones. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Michael Douglas annuncia il ritiro dalle scene: "Non voglio morire sul set"

Michael Douglas al Taormina Film Festival - Michael Douglas, icona del cinema, sarà l'ospite d'apertura della 71° edizione del Taormina Film Festival.

Dopo quasi 60 anni di carriera, Michael Douglas ha annunciato al Karlovy Vary Film Festival di non voler più recitare. “Non lavoro dal 2022 di proposito. Ho capito che dovevo smettere. Ho lavorato sodo per quasi 60 anni e non volevo essere uno di quelli che - facebook.com Vai su Facebook

