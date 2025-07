Gaeta Jazz festival oltre le note

Preparatevi a un viaggio musicale unico: dal 11 al 13 luglio, Gaeta si trasforma nella capitale del jazz contemporaneo con la sua tredicesima edizione del Gaeta Jazz Festival. Un evento imperdibile che trascende le note tradizionali, abbracciando nu soul, R’n’B, elettronica e sperimentazioni innovative. Un’occasione speciale per scoprire le evoluzioni di un genere in continua trasformazione, lasciandosi coinvolgere da atmosfere sorprendenti e talenti emergenti. Il futuro del jazz vi aspetta a Gaeta, oltre le note.

Torna dall’11 al 13 luglio Gaeta Jazz Festival, tredicesima edizione per una manifestazione dedicata al jazz contemporaneo e alle sue evoluzioni, tra nu soul, r’n’b, elettronica e sperimentazioni varie. Organizzato . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Gaeta Jazz festival, oltre le note

In questa notizia si parla di: jazz - gaeta - festival - oltre

Pedrizzi: “Grazie al Sindaco di Gaeta Leccese per l’intitolazione del piazzale ‘5 febbraio 1861’. Un atto di memoria e di coraggio” «L’intitolazione del nuovo piazzale urbano al “5 febbraio 1861”, presso il nuovo parcheggio tra via Annunziata e il Lungomare Gi - facebook.com Vai su Facebook

Gaeta Jazz Festival 2025: musica tra terra e mare; Al via il Festival di Musica Sacra della Regione Lazio: oltre 150 concerti; Gaeta Jazz Festival 2024.

Musiche dal mondo a gorizia e nova gorica, festival transfrontaliero tra jazz, flamenco e sonorità globali - Il festival Musiche dal Mondo/Glasbe sveta unisce Italia e Slovenia con concerti di jazz, flamenco, folk ed elettronica a Gorizia e Nova Gorica, arricchiti da spettacoli teatrali e un mercato gastrono ... gaeta.it scrive

Franco d’andrea riceve diploma ad honorem in pianoforte jazz dal conservatorio di castelfranco veneto - Franco d'Andrea riceve il primo diploma accademico ad honorem in pianoforte jazz in Italia dal conservatorio di Castelfranco Veneto, celebrando la sua carriera e l’importanza dell’insegnamento del jaz ... Come scrive gaeta.it