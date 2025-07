Appello di sette premi Nobel | La Francia vari l’imposta minima sui super ricchi In povertà il 15% della popolazione

Sette premi Nobel dell’economia si uniscono in un appello urgente alla Francia: introdurre un’imposta minima sui patrimoni dei super ricchi. Con un editoriale su Le Monde, illustri economisti come Krugman e Stiglitz invitano il governo francese a seguire l’esempio di Gabriel Zucman, proponendo una misura che potrebbe segnare il cammino verso una maggiore equità sociale e diventare un modello per il resto del mondo. È il momento di agire, perché...

Sette economisti vincitori del premio Nobel fanno appello alla politica francese perché introduca un’ imposta minima sul patrimonio dei più ricchi, ispirata alla proposta dell’economista Gabriel?Zucman. In un editoriale pubblicato lunedì su Le Monde Daron Acemoglu, George Akerlof, Abhijit Banerjee, Esther Duflo, Simon Johnson, Paul Krugman e Joseph Stiglitz scrivono che sarebbe l’“occasione per la Francia di mostrare la via al resto del mondo”. Iniziando a sanare un sistema che consente a miliardari come Elon Musk o Bernard Arnault di pagare in tasse sul reddito percentuali ridicole della loro ricchezza: 0,6% negli Usa e 0,1% in Francia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Appello di sette premi Nobel: “La Francia vari l’imposta minima sui super ricchi”. In povertà il 15% della popolazione

