Tuttosport – Juve ennesima rifondazione complicata Napoli protagonista in Champions

Il calciomercato si trasforma in un vero e proprio spettacolo, con le squadre che si muovono ancora mentre il Mondiale per club è in corso. Tuttosport sottolinea come questa fase unica possa calmierare le cifre, ma anche alimentare tensioni e richieste esorbitanti. Le big devono trovare un equilibrio attraverso accordi di buon senso, o rischiano di alimentare un mercato sempre più sfidante e competitivo. La sfida è aperta: quale sarà il prossimo grande colpo?

2025-07-07 16:24:00 Calciomercato tiene banco in queste ore quanto riporta Tuttosport: “ È un calciomercato unico, perché le squadre si stanno radunando mentre è ancora in corso il Mondiale per club. C’è la sensazione di calmierare un po’ le cifre. Alcuni club hanno richieste esorbitanti: serve che le società più abbienti trovino un gentlemen agreement, perché, fino a che qualcuno le soddisferà, verranno legittimate richieste altrettanto esorbitanti “. Così il procuratore Giovanni Branchini, intervenuto a “La politica nel pallone” su Radio Rai Gr Parlamento. I rinforzi dal mercato per le big di Serie A. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Tuttosport – “Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions”

In questa notizia si parla di: tuttosport - juve - ennesima - rifondazione

Tuttosport – Da Koopmeiners a Weah, cosa fanno i giocatori Juve prima del Mondiale er Club - L'aria di cambiamento aleggia in casa Juventus, con i bianconeri pronti a tuffarsi nel futuro, tra nuovi acquisti e sfide internazionali.

?"#Juve, ennesima rifondazione complicata. #Napoli protagonista in Champions" Vai su X

La Juve da Trump. Casa Bianconera Vanja-Ngonge, passi in avanti Inter Messico e Nuvole. Arriva Bonny ? Inzaghi d’Arabia ferma il Real! La prima pagina del 19 giugno ? #Tuttosport - facebook.com Vai su Facebook

Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions; Juventus News: live interviste, calendario e risultati; Napoli: statistiche di gioco e classifica aggiornata.

"Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions" - Giovanni Branchini ha fiducia nella squadra di Conte: "Ha un organico forte". tuttosport.com scrive

Pagina 2 | "Juve, ennesima rifondazione complicata. Napoli protagonista in Champions" - Giovanni Branchini ha fiducia nella squadra di Conte: "Ha un organico forte". Lo riporta tuttosport.com