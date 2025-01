Secoloditalia.it - Santanchè: “Continuo a lavorare e non patteggerò mai”. La Russa: “Sta valutando e lo farà bene”

Dimissioni alle porte? Per ora nessun passo indietro da parte del ministro del Turismo Danieladopo il rinvio a giudizio per il caso Visibilia. “Nessuno me lo ha chiesto. Ho sempre detto che sono assolutamente tranquilla, so come sono le questioni nel merito”, ha chiarito davanti ai giornalisti a margine dell’inaugurazione della Fiera Motor Bike a Verona. Poi spiega perché non intende lasciare.”Ho sempre detto che per quanto riguarda il rinvio a giudizio sulle false comunicazioni non mi sarei dimessa. E ho sempre detto che invece, se dovesse arrivare un giudizio, per la cassa integrazione, dove capisco che ci potrebbero essere implicazioni politiche, non avrei esitato a fare un passo indietro. Ma non siamo a questo punto. Vediamo,a fare il mio lavoro”. Nessun terremoto politico come si augurerebbero le opposizioni.