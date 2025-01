Iltempo.it - Sanremo, Francesco Gabbani: "È un luogo felice, mi sento a casa"

Milano, 24 gen. (askanews) -torna al Festival diper la quarta volta dopo aver vinto nel 2016 con "Amen" nella sezione nuove proposte e nel 2017 con "Occidentali's Karma" e dopo essersi posizionato secondo nel 2020 con "Viceversa". Unche per lui è: "per me, a priori, è una grande gioia, una grande emozione perché in un modo o nell'altro quando sono passato dal Festival ha sempre rappresentato un momento importante del mio percorso non solo artistico ma proprio esistenziale. Ho vinto prima nei Giovani poi nei Big, sono arrivato secondo nell'ultima partecipazione del 2020 con Viceversa, quindi diciamo cheè unper me. Quindi l'idea di tornarci è una grande gioia, è un po' come l'idea di tornare ao tornare in un posto dove sei stato bene in vacanza, dove hai provato delle belle emozioni e quindi ci torni.