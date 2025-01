Russia lancia droni e ne abbatte altri

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.54 Lahatonella notte in Ucraina, uccidendo 3 civili e danneggiando edifici residenziali e commerciali. Il ministero dell'Interno ha precisato che i detriti deihanno provocato la morte di due uomini e una donna nella regione centrale di Kiev. La difesa aerea russa ha abbattuto 121ucraini durante la notte in 13 regioni della.Il Ministero della Difesa russo-riporta la Tass-sottolinea come si tratti del più grande attacco al di fuori della zona speciale per le operazioni militari compiuto da gennaio