Roma | scoperto con pistola a salve senza tappo rosso e droga in auto denunciato 21enne

E’ statocon unapriva die poco piu’ di 2 grammi di cocaina mentre viaggiava a bordo di un’nel quartiere Primavalle a. Per questo, un ragazzo di 21 anni e’ statoalla Procura per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, e segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.E’ successo ieri sera, quando il, con precedenti, e’ stato fermato dai carabinieri del nucleo Radiomobile in via di Torrevecchia, all’incrocio con via Numai.Il giovane e’ stato trovato in possesso di un involucro contenente lae la, priva di, poggiata sul sedile lato passeggero.L’uomo, dopo essere stato identificato, e’ stato quindialla Procura per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, e anche segnalato alla Prefettura, quale assuntore di sostanze stupefacenti.