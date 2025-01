Romadailynews.it - Roma: Politi (Lega), bene operazione antidroga a Tor Bella Monaca

Per l’in corso a Tor“esprimiamo soddisfazione: finalmente lo Stato torna in zone troppo a lungo dimenticate”. Lo dichiara in una nota il consigliere capitolino dellaMaurizio.“Un grazie a tutto il personale di polizia di Stato e di polizia locale impegnato sul campo, che mostra grande professionalita’ e decisione in situazioni delicate in un territorio fragile come quello del Municipio VI – prosegue -. L’attenzione del governo centrale grazie al ministro Piantedosi, del prefetto e del questore, e’ efficace e raccoglie il consenso dei residenti, esasperati dal degrado, da delinquenza e pericolo cui finalmente si pone valido rimedio”, conclude. (Com)