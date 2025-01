Amica.it - Queste scarpe Clarks saranno il tormentone 2025

Alcune delle it-girl più conosciute e influenti nel mondo della moda stanno sostituendo le loro sneaker, mocassini econ il tacco preferite con uno specifico paio diche ha più di 58 anni, realizzate da un marchio che nelfesteggia il 200esimo anniversario. Si tratta delle, e più in particolare, del loro iconico modello Wallabee, che è ufficialmente tornato di moda. Comode, versatili e alla moda per natura: sono la scarpa perfetta per la primavera estate. Cavalcando il trend delle boat shoes, riconfermate anche per l’estate che verrà, sigillano il ritorno sulla scena di uno dei marchi più amati di sempre. Con un operazione nostalgia che fa subito breccia nel cuore della Gen Z.