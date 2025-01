Liberoquotidiano.it - "Pronto a schierare 10mila soldati": la mossa estrema di Donald Trump, cambia il quadro

Ritirerà 20milaamericani dall'Europa,. E a testimonianza di come stia giàndo il baricentro militare e diplomatico degli Stati Uniti con la nuova amministrazione, il presidente repubblicano si prepara a inviare un ulteriore contingente militare di 10.000al confine tra Stati Uniti e Messico. Lo scrive il Washington Post, citando un documento informativo della Customs and Border Protection Secondo il documento, agli agenti di frontiera statunitensi è stato anche ordinato di negare l'ingresso ai richiedenti asilo perché avrebbero viaggiato attraverso paesi in cui sono state rilevate malattie trasmissibili. Il documento, tuttavia, non specifica quali siano le malattie. Nel frattempo, le autorità messicane hanno iniziato a costruire enormi campi con tende nella città di Ciudad Juarez per prepararsi a un possibile afflusso di messicani rimpatriati in seguito alle politiche della Casa Bianca.