Ilveggente.it - Pronostico Manchester City-Chelsea: suonano la nona sinfonia

Leggi su Ilveggente.it

è una partita della ventitreesima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni,.Quasi sicuramente, vincendo all’ultima giornata in Champions League, ildi Pep Guardiola riuscirà ad approdare ai playoff per raggiungere gli ottavi. Gioca in casa, un match sulla carta alla portata. E quindi il pensiero è un po’ meno cupo rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare.la(Lapresse) – Ilveggente.itI Citizens, comunque, sono una formazione che può vincere contro chiunque e che, è evidente, in questo momento può perdere contro chiunque. Così come ildi Enzo Maresca, che alterna delle prestazioni importanti e delle altre che hanno poco a che vedere con il calcio giocato.