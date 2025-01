Tg24.sky.it - Morto Gianfranco Manfredi, lo scrittore di "Magico Vento" aveva 76 anni

a 76, dopo duedi malattia,, creatore del personaggio dei fumetti, autore di numerosi episodi di Dylan Dog, Tex, Nick Rider e di tanti fumetti per Bonelli, oltre che sceneggiatore per il cinema, cantante, compositore, romanziere, saggista, attore. Nato a Senigallia nel 1948, si era laureato in filosofia a Milano dove ha vissuto gran parte della sua vita e doveesordito come cantautore negli'70 con il disco La crisi. Gli ultimisi era trasferito in Valtellina. Lascia la moglie Mirella e le tre figlie Diana, Elena e Cora. I funerali si svolgeranno in forma privata.