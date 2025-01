Mongolia e Italia ministro Tajani firma il trattato sul trasporto aereo

Leggi su Ildenaro.it

Ildegli Esteri, Antonio, hato il 22 gennaio alla Farnesina il primo accordo sui servizi ditra l’e lacon il sottosegretario ai Trasporti della, Sandagdorj Batbold.L’accordo è il primo fra i due Paesi nel settore e apre la procedura per dar vita a un completo quadro regolatorio e di riferimento in vista dell’attivazione di collegamenti aerei diretti tra. Il testo, in linea con la normativa europea in materia di tutela e sviluppo della concorrenza e di sicurezza del, prevede la multi-designazione delle compagnie, garantisce un numero adeguato di frequenze settimanali operabili, indica gli scali fruibili per entrambe le parti e consente la possibilità di usufruire di una vasta gamma di servizi diretti ed indiretti in collaborazione tra vettori delle due parti e di Paesi terzi.