Mistermovie.it - Mister Movie | I Pokémon tornano al McDonald’s, da quando e le carte negli Happy Meal

Leggi su Mistermovie.it

I fan disono pronti a scatenare la loro passione per lecollezionabili! Grazie alla nuova collaborazione trae il Gioco diCollezionabili, i famosi fast food si trasformeranno in veri e propri punti di ritrovo per tutti gli Allenatori.Un’esplosione di draghiA partire da dicembre, in Francia e presto in altri paesi, glisi arricchiscono di un’inedita sorpresa: ledell’espansione “Scarlatto e Violetto – Scintille Folgoranti”. Questa volta, il focus è suidi tipo Drago, un tema che ha già conquistato il cuore dei fan. Ogniconterrà una bustina con quattro, tra cui una speciale carta olografica. View this post on Instagram A post shared by PokéNext (@pokenext.