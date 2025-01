Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint maschile Anterselva 2025 in DIRETTA: Giacomel sfiora la vittoria con 2 errori! Ma è un podio stratosferico!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA15.26 Perrot a +4? da Johannes Bø.15:25 Pauroso finale di Martin Uldal che chiude 4° al traguardo. Attendiamo Perrot per avere il quadro generale della top 10.15:24 Johannes Bø virtualmente ottavo, e lì verosimilmente chiuderà. Manca solo Perrot dei big, che potrebbe altresì battere il norvegese..15:23 Attenzione a Uldal che sta andando forte nell’ultimo giro e potrebbe essere 4°. Non è in lotta con l’azzurro.15:23ha inflitto 32? a Johannes Bø nell’ultimo giro.è miglior tempo sugli sci!15:23 Doppio zero di Daniele Cappellari, è 16° virtuale. Vediamo se resterà nei 30. Non ha ancora sbagliato nellein stagione!15:22 Johannes Bø ha perso una marea di tempo nell’ultimo giro e potrebbe perdere il pettorale giallo!15:21 Clamoroso crollo di Johannes Bø nel finale, mamma mia quanto ha perso!15:20 Signore e signori:É POOOOOODIO PER TOMMASO, BACK TO BACK: Si è sbloccato il talento di Imer!GIACOMEEEEEEEL CHIUDE A +2?6 da Tarjei Bø!!!!!LA BUTTA VIA IL FRANCESEEEEE CON TRE: TIPICO!SBAGLIAAAAA! Manca solo EMILIEN JACQUELIN.