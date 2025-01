Ilgiorno.it - La ex cava torna a respirare: ecco 500 nuovi alberi

Leggi su Ilgiorno.it

Una nuova boccata d’ossigeno per la Piana del Novale, le aree recuperate alla funzione agricola già nel 2018, a sud del Centro sportivo comunale, al posto della, grande un decimo di tutto il territorio comunale. Il Gruppo Autostrade per l’Italia ha infatti aderito a una iniziativa di riforestazione: 500 trae arbusti sono stati piantati nell’ex(nella foto) per fornire ossigeno e riparo dal caldo d’estate, assorbendo l’anidride carbonica. Le piantumazioni rientrano nell’ambito della Campagna nazionale Foresta Italia, promossa da Rete Clima e con il sostegno di Tecne, cuore ingegneristico del Gruppo Aspi che pone quest’azione all’interno della sua strategia Esg, Environmental (ambiente), Social e Governance, tre dimensioni fondamentali che consentono di verificare, misurare e valorizzare il reale impatto in termini di sostenibilità di una impresa.