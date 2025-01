Inter-news.it - Inter, senti Hutter: «Calci piazzati? Decisivi per noi, siamo secondi»

Leggi su Inter-news.it

, tecnico del Monaco, ha parlato alla vigilia di Monaco-Rennes. La sua risposta sui, arma dei monegaschi.avvisata.ARMA – Oltre a Majecki, anche Adolfha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Monaco-Rennes, partita di Ligue 1. L’osserva la squadra monegasca, visto che sarà avversaria in Champions League mercoledì sera. Al tecnicoè stata posta la domanda sui. Le sue parole: «Ne sono più o meno fuori, perché sono i miei assistenti Klaus Schmidt, Christian Peintinger e Damien Perrinelle, l’allenatore dei portieri Frédéric de Boever e i nostri analisti a preparare ie ad avere idee.la seconda migliore squadra in questo ambito dopo l’Arsenal, sono molto contento di questa forza. Per noi è un buon segnale perché sappiamo che ipossono esserecome contro l’Aston Villa.