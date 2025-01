Ilgiorno.it - Incidente a Olginate, 16enne in moto si schianta contro un suv: è gravissimo

(Lecco), 24 gennaio 2025 – Gravenella serata di oggi sulla ex Statale 36 a. Un ragazzino di 16 anni in sella alla suasi ètoun suv guidato da un automobilista di 58 anni. Ad avere la peggio è stato l'adolescente, ora ricoverato in ospedale a Lecco. Il 58enne, al volante di una Nissan Qashqai, all'altezza di un incrocio stava svoltando a sinistra per imboccare una via laterale, ma il, in sella alla sua, una 125 da cross, gli è piombato addosso. È stato sbalzato a terra, sull'asfalto e non si è più rialzato. Lo hanno soccorso i sanitari di Areu, con i Volontari del soccorso di Calolziocorte e della Croce rossa di Galbiate. Lo hanno rianimato e poi, una volta stabilizzato, lo hanno trasferito d'urgenza in ospedale, all'Alessandro Manzoni di Lecco.