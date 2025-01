Quotidiano.net - Il film favorito. Inclusivo ma divisivo. I paradossi di Audiard

Con ben 13 candidature, Emilia Pérez guida la 97ª edizione degli Oscar. Già pluripremiato ai Golden Globe, il “narco-musical” diretto da Jacquesha battuto ogni record per il numero di nomination, tra cui quella di Karla Sofía Gascón, prima donna transgender candidata come miglior attrice. Trionfo annunciato? Nì. Nonostante i molti riconoscimenti da parte della critica dal momento del suo debutto al Festival di Cannes (premio della Giuria e premio al cast femminile) ildisembra essere tra i più divisivi nella sua ricezione da parte del pubblico. Basato sul romanzo del 2018 del francese Boris Razon, Emilia Pérez racconta la storia del narcotrafficante messicano Juan Manitas Del Monte (Gascón) che fa rapire l’avvocatessa Rita (Zoe Saldana: vero motore del) e la incarica di aiutarlo a trovare un chirurgo per l’intervento di riassegnazione del sesso.