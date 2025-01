Sport.quotidiano.net - I rinforzi della Maceratese: "Centrocampo più ricco"

"Gomez ci darà fisicità e tecnica in mezzo al campo, Ribeiro è intelligente sul piano tattico, legge in anticipo lo sviluppo del gioco". Nicolò De Cesare, ds, presenta i due centrocampisti che in settimana hanno arricchito l’organico biancorosso. "Un centrocampista – aggiunge – sarebbe comunque arrivato dopo la partenza di Gomis, l’infortunio di Nasic ci ha spinto a trovare un altro elemento che possa rimpiazzare un giocatore che stava facendo benissimo". Nasic si è sottoposto alla visita dopo l’infortunio avuto domenica scorsa. "Si sospetta un lungo stop, però adesso – spiega De Cesare – aspettiamo la risposta dell’esame strumentale per avere un quadro ancora più preciso". Il mercato può considerarsi chiuso con questi due arrivi, senza dimenticare Nicola Marras arrivato a metà dicembre.