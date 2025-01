Sport.quotidiano.net - I cinque motivi per non perdere Pisa-Salernitana

, 24 gennaio 2025 - Gara importantissima, dopo il pareggio di Catanzaro, per la squadra di Inzaghi, pronta a tornare tra le mura amiche e non fare prigionieri. PERICOLOSO TESTACODA - Sarà un pericolosissimo testacoda quello tra. I nerazzurri infatti si trovano al secondo posto della graduatoria, mentre i granata sono in piena lotta per non retrocedere, con soli 21 punti in classifica contro i 47 del. Per la squadra di Inzaghi occasione di fare molto male ai campani, che se la giocano per la salvezza contro Sampdoria e Frosinone, oltre a Sud Tirol e Cosenza. I NUOVI ACQUISTI - Questa settimana ilha concluso sia l'acquisto di Markus Solbakken dallo Sparta Praga, sia quello di Leonardo Sernicola dalla Cremonese. Se con l'arrivo del norvegese i nerazzurri si sono assicurati un calciatore che, fino a un mese fa, giocava contro Atletico Madrid e Manchester City in Champions League, con il calciatore dei grigiorossi invece viene risolto il problema delle fasce, rimaste in emergenza nelle ultime due partite dopo la partenza di Beruatto.