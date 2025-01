Quotidiano.net - Head Spa, il massaggio giapponese al cuoio capelluto per rigenerare corpo e mente

In metropoli come Los Angeles e New York, già da qualche tempo sono comparse parecchiespa, conosciute anche come Scalp Bar. I servizi che offrono questi saloni sono così popolari che, come sottolinea anche un articolo dedicato sulla testata ‘Byrdie’, alcune di queste attività possono arrivare ad avere “liste d'attesa di quattro mesi per la grande richiesta”. Anche sulle piattaforme social come TikTok sono diventati popolari video e recensioni sull’Spa, con l’omonimo hashtag che finora ha collezionato centinaia di milioni di visualizzazioni. Cos’è ilalla cute L’Spa è un trattamento che affonda le sue radici nella tradizione, ma definirlo un semplicealla testa sarebbe riduttivo. I suoi benefici non si limitano a rilassare ilo migliorare la salute dei capelli: agisce anche sul viso, contribuendo a contrastare i segni del tempo e regalando un effetto lifting naturale.