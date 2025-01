361magazine.com - Grande Fratello, la decisione di Zeudi spiazza. Shaila tuona: “Io non ci credo”

Leggi su 361magazine.com

Gatta criticaDi Palma: le dichiarazioni della gieffina post puntata, inaspettatamente ieri sera nel corso della nuova puntataha fatto dei passi indietro. L’ex Miss Italia negli ultimi giorni si è avvicinata sempre di più a Javier Martinez, ma nel momento in cui è ritornata in Casa, Helena Prestes, la modella ha rivelato di essere ritornata sui suoi passi mostrando un certo interesse per l’amica Helena.Leggi anche Lip Jelly by Audrer: sbloccata una nuova dipendenza beauty. Grazie GDL!Le dichiarazioni della giovane inquilinaconfrontandosi con alcuni inquilini tra cui Chiara e Mariavittoria si è esposta criticando. La modella infatti in diretta ha ammesso di aver ricevuto affetto dal pubblico e di essersi avvicinata ad Helena dal momento in cui sulla Casa è arrivato un aereo da parte dei fan.