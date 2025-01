Superguidatv.it - Grande Fratello, Javier riabbraccia l’amica Gessica Notaro: “Per me è una sorella più grande” | Video Mediaset

Ilregala una grandissima emozione aMartinez. Il pallavolista argentino riceve la vista a sorpresa del. L’incontro tra i due.Martinez e: la nascita della loro amiciziaUna bella sorpresa peral. “Inutile dirti che siamo tutti tremendamente fieri di te e del tuo percorso. Sono già passati 4 mesi, per noi sono volati, è stato a tratti difficile, ma tu hai datosoddisfazione di essere un vero leader ecapacità di stare in casa” – dice l’attivista italiana, divenuta personaggio pubblico in seguito allo sfregio al volto con l’acido compiuto dall’ex fidanzato nel 2017.prosegue: “lo sai che per me un vero leader è colui che conquista l’approvazione senza alzare la voce.