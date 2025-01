Ilfattoquotidiano.it - Governo e maggioranza festeggiano l’offerta di Mps, partecipata dal Tesoro. M5s: “Meloni diventa un furbetto del quartierino”

Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, parte in causa essendo il Mef primo azionista del Monte dei Paschi e a cui l’ad della banca Antonio Lovaglio dice di aver presentato già nel 2022 l’opzione di una “operazione con Mediobanca“, tace. Come il vicepremier leghista Matteo Salvini, che a novembre era stato pronto a schierarsi contro l’ipotesi di integrazione tra Unicredit e Bpm. Ma altri esponenti delpromuovono a pieni voti la clamorosa offerta di Mps per Piazzetta Cuccia, che secondo fonti finanziarie ha il favore di Palazzo Chigi.“Siamo sempre stati per il libero mercato se serve a rafforzare il sistema bancario, che in Italia è già sano, più di altri. Tutte le iniziative di libero mercato di questo tipo sono benvenute“, è il commento del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.