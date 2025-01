Juventusnews24.com - Girelli Juventus Women, traguardo speciale contro l’Inter: sono 200 in bianconero! Il messaggio della Juve – FOTO

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazioneNews24200 innel derby d’ItaliaDerby d’Italiaconper Cristiana. L’attaccantefesteggia oggi le 200 presenze in. Sui social lala celebra così.2??0??0?? presenze in ??????Un superper Cristiana: congratulazioni! ????—FC (@fc) January 24, 2025NOTA– «Una partitaper lae in modo particolare per Cristiana– da anni leader, riferimento e simbolo, che nella sfida al vertice16^ giornataSerie A Femminile raggiunge così quota 200 presenze in carriera in.È la quarta calciatricestoriaa riuscirci dopo Arianna Caruso, Lisa Boattin e Barbara Bonansea: un altro tassello di quel percorso d’apparenza e di un rapporto vissuto in piena simbiosi tra la squadra bianconera e– con il numero 10 sulle spalle, sempre pronta ad andare a caccia di un gol da realizzare.