Tpi.it - Giorgia e la chirurgia estetica: “Dico no alle punturine, casca tutto ma si può vivere anche senza essere tirata”

e la: “no”Protagonista del prossimo Festival di Sanremo 2025, la cantanteha parlato della sua seconda giovinezza a livello professionale ma, tra le altre cose, del suo rapporto con la.Intervistata dal Corriere della Sera, l’interprete ha dichiarato a proposito della sua partecipazione alla kermesse musicale: “Sento la pressione e la curerò con tranquillanti validissimi. Apprezzo la vibrazione positiva, avendo vissutoquella negativa. Ma il Festival lo deve vincere un pischello o una pischella”.Reduce dall’esperienza come conduttrice a X Factor,potrebbe ricoprire presto quel ruolo e, perché no, magari presentare un giornoil Festival di Sanremo: “Se non mi fanno aspettare troppo e invecchiare nell’attesa.