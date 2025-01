Sport.periodicodaily.com - Frosinone vs Sudtirol: le probabili formazioni

Gara valida per la ventitreesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. C’è in palio la salvezza per due squadre partite con altri obiettivi e che invece stanno lottando per mantenere la categoria.vssi giocherà sabato 25 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Stirpe.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI ciociari sono terz’ultimi in classifica con 21 punti, due in più dei loro prossimi avversari. La squadra di Greco fatica a risollevarsi da una situazione che si sta facendo sempre più disperata, con la vittoria che è arrivata soltanto una volta nelle ultime quattro.Stesso discorso per gli altoatesini che pensavano di poter quantomeno raggiungere una salvezza senza patemi, e invece stanno rischiando seriamente la retrocessione.