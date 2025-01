Cos’è successo nella semifinale tra Novak Djokovic e Alexander Zverev | il serbo si ritira il tedesco va in finale e lo difende dai fischi

Leggi su Sportface.it

Epilogo sorprendente alla Rod Laver Arenaprimadegli Australian Open 2025 tra. Ilha infatti deciso di abbandonare il campo al termine del primo set, dopo aver perso il parziale al tie break con il punteggio di 7-5 in un’ora e ventuno minuti di gioco.accede così alla sua primadegli Australian Open, la terza in totale a livello slam dopo lo US Open 2020 e l’anno scorso al Roland Garros, entrambe perse per mano rispettivamente di Dominic Thiem e di Carlos Alcaraz. A frenareè l’infortunio muscolare patito nel quarto dicontro Alcaraz, che lo ha spinto a chiudere anzitempo il match e a dare forfait.La decisione di Nole non è stata accolta benissimo dal pubblico australiano, che già nei giorni scorsi aveva battibeccato con il campione olimpico in carica; all’uscita dal campo del nativo di Belgrado sono partiti infatti diversi, ma a difesa delè intervenuto lo stesso, che ha mostrato grande rispetto e comprensione nei confronti del collega.