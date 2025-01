Bergamonews.it - Clima, Coldiretti: “Persi 20 miliardi per calamità, servono misure urgenti”

Leggi su Bergamonews.it

Negli ultimi tre anni l’agricoltura italiana ha pagato un conto di 20tra emergenzetiche, epidemie e attacchi della fauna selvatica, aumento dei costi legato alle tensioni internazionali, con le imprese agricole sempre più in difficoltà a far fronte all’attività quotidiana di garantire l’approvvigionamento alimentare al Paese.A denunciarlo è lain occasione della presenza di mille agricoltori a Mantova sotto la Prefettura per sensibilizzare il Governo ad accelerare nell’erogazione degli aiuti sulle assicurazioni e ad agevolare una riforma del sistema della gestione del rischio, che proprio a causa degli effetti dei cambiamentitici si è trovato a dover fronteggiare situazioni mai vissute prima.Basti pensare che il valore assicurato delle produzioni agricole – ricorda– per l’anno 2024 ha raggiunto i 10di euro per circa 65 mila imprese agricole.