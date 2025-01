Romadailynews.it - Cina: presenta prime linee guida su assicurazione per NEV

Laoggi hato le sueper l’dei veicoli a nuova energia (NEV), introducendo misure finalizzate ad affrontare le principali sfide del settore. I proprietari di NEV hanno avuto a lungo difficolta’ per gli elevati premi assicurativi e il rischio di vedersi negare la copertura. Allo stesso tempo, gli assicuratori sono stati gravati da perdite finanziarie dovute agli elevati costi di riparazione dei NEV. Le, pubblicate congiuntamente dall’Amministrazione nazionale per la regolamentazione finanziaria e da altri tre organi governativi, mirano a ridurre i costi di manutenzione dei NEV. Inoltre, sottolineano la necessita’ di esplorare la creazione di un sistema di classificazione del rischio per i modelli assicurativi. A sostegno di questi sforzi, la Insurance Association of China e la Shanghai Insurance Exchange oggi hanno annunciato che domani sara’ inaugurata una piattaforma assicurativa dedicata al settore dei NEV.