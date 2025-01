Sport.quotidiano.net - Ciclismo: presentate a Siena le Strade Bianche Crédit Agricole 2025

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 24 gennaio– All’interno del Palazzo Pubblico nella Sala delle Lupe in piazza del Campo a, si è tenuta la presentazione ufficiale delle, le due attese gare internazionali per professionisti e donne élite in programma sabato 8 marzo, mentre domenica 9 marzo è in programma la Granfondo. La novità per questa che è definita la “Classica del Nord più a Sud d’Europa” sono i chilometri di sterrato che aumentano, passando a 16 tratti nella prova maschile (81,7 km dei 213 totali), e a 13 nella prova femminile (50,3 km dei 136 totali). Immutato il finale con il muro di Santa Caterina a precedere l'ingresso in piazza del Campo dove come al solito sarà posto il traguardo. Paolo Bellino, amministratore delegato e direttore generale di RCS Sports & Events: "Il weekend dellaè uno dei più attesi a livello globale, sia per quanto riguarda le due prove del sabato che per la Gran Fondo di domenica.