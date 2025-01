Ilrestodelcarlino.it - Castelferretti, un punto e tanti rammarichi

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

SAN MARINO 32 Parziali: 17-25, 25-18, 25-22, 20-25, 15-13 PROMOPHARMA SAN MARINO: Frascio, Bernacchini, Kiva, Marcoionni, Bernardi, Rondelli, Benvenuti, Muccioli, Ricci, Carigi, Volpinari, Conti, Baciocchi, Rizzi (libero). All. Ricci SABINI: Violini, Gaggiotti, Farinelli, Licitra, Giuliani (K), Mancinelli, Pettinari G., Pieroni, Toccacieli, Freddi, Bizzarri, Marchetti (L1), Cesarini N (L2). All. Silvestrini-Sciati. Arbitri: Natalini - Saudelli Unsul campo del San Marino per la Sabini e. Perché la squadra castelfrettese spreca l’impossibile cedendo di misura in una partita dai contenuti tecnico-agonistici elevati. Primo e quarto parziale ad appannaggio della Sabini che sfrutta un buon servizio nel primo set variando molto le traiettorie oltre agli errori altrui, mentre nel quarto set è protagonista l’attacco ospite.