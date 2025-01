Dailymilan.it - Calciomercato Milan, Adriano Galliani insiste per Luka Jovic, ma lui…

vuole portare Luka Jovic al Monza in questa sessione di: ma lui vuole solamente il. Le ultimePrima il Torino, adesso il Monza. Luka Jovic, però, ha le idee chiare e non sarebbe intenzionato a prendere in considerazione nessuna pista che lo porta lontano dao. Nonostante il poco minutaggio che gli è stato concesso in questa stagione e i tanti problemi fisici, l’ex attaccante di Fiorentina e Real Madrid non sta valutando l’ipotesi di lasciare il Diavolo a gennaio.No, nemmeno se il corteggiamento è forte e arriva da, non proprio l’ultimo dei dirigenti sportivi. Ricordiamo che, come rivelato da alcune indiscrezioni, l’attaccante serbo avrebbe sul piatto un’offerta concreta da parte del club brianzolo. Più passano i giorni, però, e più si va verso il no.