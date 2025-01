Lanazione.it - Cade nel Serchio e non riesce a tornare a riva: donna salvata dai vigili del fuoco

Lucca, 24 gennaio 2025 –ggio deidela Lucca. Intorno alle 12:50, la squadra del distaccamento centrale si è recata in località Monte San Quirico, nei pressi del ponte che attraversa il fiume, in risposta a un'emergenza che ha coinvolto unadi 68 anni. La signora, trovata in stato confusionale, era caduta nelle acque del fiume e non riusciva autonomamente a riguadagnare la. Gli operatori, servendosi di un gommone da rafting per raggiungerla, sono riusciti a riportarla in sicurezza sulla terraferma. Una volta al sicuro, laè stata prontamente consegnata alle cure del personale sanitario intervenuto sul luogo dell'accaduto.