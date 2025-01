Anteprima24.it - Al Teatro Arbostella risate a crepapelle con il comico testo di Caiazzo: “E a mme, me danno a pensione”

Tempo di lettura: 3 minutiContinua ad essere la risata il filo conduttore del cartellone delGino Esposito giunto alla XVII edizione e promossa dall’associazione omonima presieduta da Immacolata Caracciuolo con la direzione artistica di Arturo Esposito. Per l’ultimo week-end di gennaio e per i primi due di febbraio, momenti di pura comicità e sagaci battute cabarettistiche con la Compagnia Fuori dalle Quinte in “E a mme, mea’– ovvero Tonino Cardamone giovane in”, una farsa che attinge dalla vita reale. La comicità irriverente dell’autore, Paolo(in collaborazione con Ardone, Peluso e Massa) è l’elemento principale di questa commedia, rappresentata magistralmente dalla compagnia teatrale battipagliese che conta nel suo organico ottimi e giovani interpreti che coinvolgeranno il pubblico in un vortice d’ilarità.