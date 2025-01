Ilfattoquotidiano.it - “Al Louvre infiltrazioni e sovraffollamento, servono interventi”. È un caso la lettera della direttrice del museo, si muove Macron

Il presidente francese Emmanuelandrà martedì alper fare un sopralluogo e parlare con i responsabili del deterioramento del più grandeal mondo. La mossa arriva dopo che unariservata scritta dalladelLaurence Des Cars alla ministraCultura Rachida Dati è trapelata sulla stampa. NellaDes Cars ha scritto che il degrado delle strutture minaccia la collezione d’arte di fama mondiale. Come ha rivelato il quotidiano Le Parisien giovedì 23 gennaio, si parla did’acqua e ‘‘, mettendo in cattiva luce anche la collocazioneGioconda di Leonardo da Vinci.C’è una “proliferazione di danni negli spazi del, alcuni dei quali sono in pessime condizioni”, ha scritto Des Cars nella. Laha poi aggiunto che alcune sezioni del“non sono più impermeabili, mentre altre subiscono notevoli variazioni di temperatura, mettendo a rischio la conservazione delle opere d’arte”.