Abbiamo visto e vi raccontiamo A Complete Unknown con Timothée Chalamet Qui anche altri consigli di buone visioni

Arriva ora nelle nostre sale l'atteso rock-biopic su Bob Dylan interpretato da Timothée Chalamet. Ripercorre gli anni giovanili dell'artista e, infine, l'epoca in cui sostituì la chitarra acustica con quella elettrica. Per noi A Complete Unknown di James Mangold è il film – tra mito pop rock e licenze cinematografiche – da vedere sul grande schermo. L'altro titolo da non perdere al cinema è Luce di Silvia Luzi e Luca Bellino con Marianna Fontana, strepitoso ritratto di una giovane figura femminile da antologia. Infine, in streaming, su Prime Video, l'interessante e distopico Civil War di Alex Garland con Kirsten Dunst.